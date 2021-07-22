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【上海復旦 1385】上海復旦A股定價6.23元人民幣 較港股大幅折讓 股價曾挫逾兩成

股樓投資 16:29 2021/07/22

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上海復旦（01385）今日（22日）公布，將按發行價格每股A股6.23元人民幣，發行1.2億股A股，佔公司已發行股本14.73%，集資額7.5億元人民幣。由於A股定價較港股有較大折讓，股價應聲急瀉，一度低見22.5元，大跌23.2%，其後跌幅收窄，至收市報27元，跌7.9%，成交額6億元。

【盈喜股】贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高【見下頁

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另外，上海復旦確定戰略配售計劃下關連人士最終獲配股份總數為870萬股A股，發行價同為6.23元人民幣。公司是次募集擬用於可編程片上系統芯片研發及產業化項目，以及發展與科技儲備資金。

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記者：郭秀慧

港股 經濟 晶片 成交 上海復旦（01385） A股 集資

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