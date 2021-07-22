【周大調富格曲@iM網欄】清酒與音樂的結合 《獺祭交響曲》

數年前，日本朋友送來一支純米大吟釀，<獺祭> 二割三分。木盒包裝，非常精美。朋友介紹道，當年美國總統奧巴馬到訪日本時，日本首相安倍晉三相贈的，正正就是 <獺祭>，國寶級的地位不容置疑。時至今日，<獺祭> 這個品牌已經廣為人知，毋須多作介紹。沒想到的是，<獺祭>的會長櫻井博志，除了經營清酒業務外，最近還當上大阪世紀交響樂團的理事長，進軍音樂界。

大阪世紀交響樂團成立於1989年，首席指揮為飯森範親，客席指揮由著名音樂家久石讓擔任。大概兩年前，樂團為求突破，打破悶局，向釀造 <獺祭> 的旭酒造株式會社提出合作計劃。樂團希望可以創作一首以清酒為主題的《獺祭交響曲》，並將此「度身訂造」的音樂用於實際釀製過程之中。原來，<獺祭> 的會長一向熱愛古典音樂，與樂團指揮是相識十多年的好友，《獺祭交響曲》這項計劃亦順利得到旭酒造株式會社全力支持。據稱，創作以清酒為題的音樂並將之用於釀酒過程中，為當時世界首創。相信，《獺祭交響曲》亦為旭酒造株式會社與世紀交響樂團之間的合作奠下了重要的基石。

▲ ©️2021Japan Century Symphony Orchestra

▲ ©️2021Japan Century Symphony Orchestra

樂曲名為 《交響曲 獺祭～磨 migaki～》，由作曲家和田薰以 <獺祭> 的釀製過程為題材編寫。樂曲由管弦樂團演奏，全曲長約三十分鐘，分五個樂章：

第一楽章 獺越 -OSOGOE-

第二楽章 発酵 -FERMENTATION-

第三楽章 酔心 -YOIGOKORO-

第四楽章 熟成 -AGING-

第五楽章 その先へ -BEYOND-

據了解，樂曲的副題「磨 migaki」源自米粒的「研磨」，同時亦有磨練聲音，磨練生命的意思。樂曲由日本世紀樂團作首演，灌錄 CD 唱片，並於網上音樂平台發行。唱片除了《獺祭交響曲》外，還特別收錄了 <獺祭> 在酒桶中發酵的聲音。或許，邊飲邊聽也是個不錯的體驗。

▲ Onkyo 的 Vibtone 加裝於釀酒的巨桶上

當然，除了音樂會與 CD 唱片之外，櫻井會長沒有忘記老本行。在宣傳音樂會的同時，旭酒造株式會社對外發表了一批紀念版《交響曲 獺祭～磨 migaki～》清酒。在日本著名音響品牌 Onkyo 的協助下，以特製的發聲裝置 Vibtone 加裝於釀酒的巨桶上，讓清酒於發酵及熟成的過程中可「聽見」為自己編寫的樂曲，最後成為《交響曲 獺祭～磨 migaki～》清酒。

▲ 紀念版清酒《交響曲 獺祭～磨 migaki～》

▲ 紀念版清酒《交響曲 獺祭～磨 migaki～》

東京奧運會期間，大阪世紀交響樂團將於東京 Grand Prince Hotel Shin Takanawa 舉辦音樂會，曲目當然包括《獺祭交響曲》。票價一律為15,000円。為答謝觀眾支持，觀眾都可獲贈《交響曲 獺祭～磨 migaki～》清酒一支。

酵母聽過音樂後，酒質可有變化嗎？

會長坦言：「箇中奧妙， 我也不太清楚。」

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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