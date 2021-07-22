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【精明理財】網民$65買恒大汽車　現每股跌近八成急問建議 網民：世界級部署

理財智慧 16:49 2021/07/22

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中國恒大(03333.HK)最近一直有負面消息傳出，包括公司被內地法院凍結1.32億元資產、香港銀行拒絕恒大物業的按揭等，令在香港上市的「恒大」系股票均悉數下跌，包括恒大汽車(000708.HK)、、恒大物業(06666.HK)等，有網民在討論區發文，指自己於65元買入1000股恒大汽車，結果買入三個多月，跌了接近八成，因而發文向網友問建議。

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有不少網民看到帖文後，笑稱樓主為「摸頂師」、「世界級的部署」，有網民則安慰樓主只是輸了幾萬元，指：「最多只是輸了6萬5，當吸取教訓，下次要看準時機。」、「肯定有人在更高位買入和買了更多股份，所以樓主不用傷心。」有網民認為樓主應該購買股票前要作出步署，例如設定止蝕價，現建議應該趁早賣掉：「買股票前應該有心目中的止蝕價，樓主應該及早賣掉。」

【職場熱話】刻板上司面試 問一條天馬行空問題 求職者唔識反應 網民建議答案不一【下一頁

有網民似是而非建議樓主應該買入更多恒大的股票，以降低每手的成本：「趁現在低價買多1-2手股價，令到成本下降。」、「月供更划算」，最後樓主回應，指自己會考慮持貨十年。

【延伸閱讀】小晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣 【下一頁

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責任編輯：陳佳恩

恒大 買入 止蝕 股票

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