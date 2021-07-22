【異動股】先健科技發盈喜料中期多賺一倍　惟股價先升6%後　收市倒跌近7%

先健科技(01302)今日發盈喜，股價曾升6.4%，見5.86元後調頭回吐，曾挫7.1%，收市倒跌6.9%。

先健科技發盈喜，預期截至6月底止中期，錄純利不少於2億元人民幣，按年增介乎100%至110%。公司指，增長主因集團各業務分部的銷售收入及毛利增加，整體毛利錄介乎70%至75%增長；期間集團錄得投資收益2,770萬元，按年增約1,770萬元。

集團主要從事買賣、製造及研發與先天性及結構性心臟病、周邊血管病及外科血管修復有關的設備。

【大行點睇】花旗指金沙旗下倫敦人具競爭力 重申該股為濠賭股首選 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機