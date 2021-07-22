【人民幣定期存款】華僑永亨3個月人幣存息加至2.4厘 短中長息相同成行內新趨勢

▲ 華僑永亨今天加3個月人民幣定期存款0.1厘、至2.3厘，跟半年相同。

全球疫情反覆，疊加極端天氣突襲引發天災，累股滙債市況甚反覆，港銀亦因應追息族對不同定期存款的需要各異，因而罕有爭相推出短中長期劃一息率，冀方便存戶各取所需，務求盡攬大小戶。最新加入戰團的是華僑永亨，今天（7月22日）加3個月人幣定存年息0.1厘，新息率至2.4厘，跟半年期一樣。上周建行亞洲已加息，目前旗下無論是1個月、3個月、半年及一年人民幣定期存款皆享年息2.3厘，入場費齊為10萬元人民幣的新資金。

銀行短中長期人幣定存息趨相同，詳情可按下圖了解

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專家關注上述靈活安排會否變新趨勢，在飄忽市下有助避險族穩中求勝。除了中小行提供短中長息相同外，3大發鈔行也有類似做法，例如龍頭滙豐（HSBC）短中長期人幣定存息皆享年息1.3厘，渣打為1.5厘，同樣，中銀香港（02388）3個月及半年皆報年息1.5厘。

論及相同銀碼3個月至一年期人幣定存息率相同的高息王，是富邦的2.5厘。至於門檻最低要數港交所（00388）、騰訊（00700）及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），只需1元起存額，已可上車齊享3個月、半年及一年人幣定存的2.4厘年息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪