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【大灣區就業】香港中華煤氣招聘助理供應鏈系統主任 月薪1.8萬元 仲有煤氣費及其他津貼

理財智慧 19:31 2021/07/22

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香港中華煤氣有限公司近日招聘助理供應鏈系統主任，主要負責協助營運及採購方面的工作，工作待遇相當不錯，入職月薪1.8萬元，年假13天，尚有基本醫療福利及約滿酬金等，特別的更有煤氣費及其他津貼。工作實行五天工作周，上午8時半至下午5時半。工作期18個月，派駐香港6個月，大灣區則12個月。有意者可經電郵履歷表申請職位。

由於該職位屬於大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校、在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民，即可申請該職位空缺。

職責：

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資歷：

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申請須知：

求職者可電郵(recruit@towngas.com)履歷表給香港中華煤氣有限公司。如要索取收集個人資料聲明，請Email與吳小姐聯絡。

 

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撰文 : 陳楚琨

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