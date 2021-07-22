▲ 【美股焦點】美股反彈是虛火？ 專家估10月底或下跌15%

華爾街著名投資大師、投資服務公司Guggenheim首席投資官Scott Minerd表示，市場將迎來充滿挑戰的時期，美股到10月底可能會下跌15%或更多Minerd接受彭博電視訪問時表示，今年的9月和10月對股市來說可能會異常艱難，市場可能會回調15%或更多。他稱，聯儲局縮減資產購買規模的速度快於預期，以及Delta變異毒株加速傳播是股市面臨的主要風險因素。

他指出，比特幣近期表現不佳對風險資產來說不是一個好兆頭，可能是「煤礦中的金絲雀」，提示投資者未來風險資產尤其是股票將面臨更多麻煩。

Minerd還預計，未來幾個月加密貨幣將繼續面臨挑戰，認為比特幣會進一步跌至15,000美元左右，並表示「很多（加密貨幣）都是垃圾。」他指出，以比特幣來說，標準熊市要回調80%，考慮到所有的不確定性和來自新加密貨幣的競爭，認為比特幣還有更多下行空間。他又稱，以太幣是一種相較比特幣「更靠譜」的加密貨

幣。

比特幣目前約32,000美元。按Minerd預測，即潛在下跌幅度約逾50%。

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編輯：吳敏芳