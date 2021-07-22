  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (四) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美股反彈是虛火？　專家估10月底或下跌15%

股市 16:16 2021/07/22

分享：

【美股焦點】美股反彈是虛火？　專家估10月底或下跌15%

華爾街著名投資大師、投資服務公司Guggenheim首席投資官Scott Minerd表示，市場將迎來充滿挑戰的時期，美股到10月底可能會下跌15%或更多Minerd接受彭博電視訪問時表示，今年的9月和10月對股市來說可能會異常艱難，市場可能會回調15%或更多。他稱，聯儲局縮減資產購買規模的速度快於預期，以及Delta變異毒株加速傳播是股市面臨的主要風險因素。

他指出，比特幣近期表現不佳對風險資產來說不是一個好兆頭，可能是「煤礦中的金絲雀」，提示投資者未來風險資產尤其是股票將面臨更多麻煩。

Minerd還預計，未來幾個月加密貨幣將繼續面臨挑戰，認為比特幣會進一步跌至15,000美元左右，並表示「很多（加密貨幣）都是垃圾。」他指出，以比特幣來說，標準熊市要回調80%，考慮到所有的不確定性和來自新加密貨幣的競爭，認為比特幣還有更多下行空間。他又稱，以太幣是一種相較比特幣「更靠譜」的加密貨
幣。

比特幣目前約32,000美元。按Minerd預測，即潛在下跌幅度約逾50%。

相關文章：【美股走勢】美股會否崩盤　四點要留意

【異動股】汽車之家挫7%創上市低　大摩削美股目標價超過5成

編輯：吳敏芳

比特幣 美股 美國聯儲局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【航空告急】香港航空周五起公開發售多項機上用品　餐車連機上用品賣8888元起
【航空告急】香港航空周五起公開發售多項機上用品　餐車連機上用品賣8888元起
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）