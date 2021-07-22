【內房股】晨星：三條紅線抑制增長　規模較小公司或要降價和出售項目籌集資金

恒大 （03333） 債務問題，加上此前的「三條紅線」政策限制內房融資借貸，均令資金撤出內房股。晨星高級股票分析師Cheng Wee Tan表示，「 三條紅線」政策可能會通過限制開發商的財務資源來抑制增長， 規模較小且未上市的公司，將面臨愈來愈大的流動性限制，促使它們通過降價或出售項目來籌集現金。

但該行看好 中國海外 （00688） ， 將在高度整合的市場中表現良好，成為受惠運營效率及併購而成功保持增長的開發商之一，指該股 公允價值為每股28.5港元，認為股價目前被低估。

【688】中海外首季經營溢利升10.3% 淨借貸比率為40.1%

另外，長城汽車 （02333） 上半年業績快報，淨利潤按年增205%，股價破頂。晨星高級股票分析師Ivan Su則指，預計下半年長汽收入和淨利潤都會錄按年下跌，而該股遠期市盈率約33倍， 接近歷史最高水平， 目前的估值已經建立了對其近期和長期盈利前景的非常激進預期，認為市場過於樂觀。

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