【樓市熱話】網民稱應立法規管凶宅業主 要賠錢給同層 直言：「要死就去公屋」

世界都有不少人在家中自殺，更別提凶殺案了。外國人不太相信死後會有鬼一事，也不怕會鬧鬼。相反中國人就比較傳統，認為買樓不可以買凶宅。近日有網民於網上討論區發文，指政府應該要立法規管凶宅業主。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

帖文一出，網民直呼：「有錢人連去死也不可以？」他們奇怪，為甚麼天天都有人死，但香港人就是這麼迷信，令銀行害怕？「道教，鬼神，回魂，真的那麼影響心理？」

【進修轉行】一家三口剛上車 妻子有意轉讀護士 憂家庭入不敷支 網民：先想辧法開源節流【下一頁】

有人指：「怕就不要買，直接申請公屋吧！」、「投資涉及風險！」

網民覺得樓主未必沒道理，詢問如果是租客害了業主又應該怎麼辦。樓主就指：「業主也要負責！鬼叫你租比佢？」，被人揶揄，「賠埋成個區議會選區嘅人！」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷