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【樓市熱話】網民稱應立法規管凶宅業主 要賠錢給同層 直言：「要死就去公屋」

理財智慧 13:00 2021/07/23

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世界都有不少人在家中自殺，更別提凶殺案了。外國人不太相信死後會有鬼一事，也不怕會鬧鬼。相反中國人就比較傳統，認為買樓不可以買凶宅。近日有網民於網上討論區發文，指政府應該要立法規管凶宅業主。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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帖文一出，網民直呼：「有錢人連去死也不可以？」他們奇怪，為甚麼天天都有人死，但香港人就是這麼迷信，令銀行害怕？「道教，鬼神，回魂，真的那麼影響心理？」

【進修轉行】一家三口剛上車 妻子有意轉讀護士 憂家庭入不敷支 網民：先想辧法開源節流【下一頁

有人指：「怕就不要買，直接申請公屋吧！」、「投資涉及風險！」

網民覺得樓主未必沒道理，詢問如果是租客害了業主又應該怎麼辦。樓主就指：「業主也要負責！鬼叫你租比佢？」，被人揶揄，「賠埋成個區議會選區嘅人！」

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責任編輯：張瑋婷

 

中國 銀行 香港 凶宅 自殺 區議會 網上討論區 公屋 道教

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