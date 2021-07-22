▲ 【港澳通關】賀一誠：衛健委不許澳門通關要求太放鬆

香港至7月22日連續45日未錄得本地感染新冠病毒個案，但香港與內地、澳門未雙邊恢復免隔離通關。澳門行政長官賀一誠出席活動後提及港澳通關事宜稱，澳門和廣東已恢復持有7天核酸檢測可免隔離通關要求，但南京機場爆出新疫情，國家衛健委暫時不允許澳門通關措施太放鬆。

賀一誠稱，即澳門已逾480日未有本地感染個案，周邊地區疫情不穩，仍需小心。

香港近期雖未有本地感染個案，但最新有疑似豁免酒店檢疫人士確診，令港府向本地不同場所納入強制檢測。

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港澳通關無期，濠賭股今日仍稍見反彈，金沙中國 （01928） 業績後升3%，銀娛 （00027） 更升逾4%。

另外，澳門經濟財政司司長李偉農接受當地傳媒訪問時稱，會如期在今年下半年諮詢博彩法，預計第4季可公開諮詢。對於衛星賭場「假日鑽石娛樂場」結業，李偉農稱不評論中介人業務決定，但認為旅遊黃金檔期在下半年，預計澳門全年賭收約1300億澳門元。

總結今年上半年，澳門博彩收入共490.23億澳門元，按年增45.4%。

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編輯：麥德銘

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