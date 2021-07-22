何文田芳菲價單曝光　折實最平680萬起（附示範單位相）

協成行旗下何文田勝利道芳菲公布價單。

首張價單共涉及30伙單位，實用面積286至465平方呎，戶型設一房至兩房間隔。首批價單定價由755.6萬至1,505.5萬元，價單呎價25,766至32,376元，發展商提供最高10%折扣優惠，折實價680萬至1,355萬元，折實呎價23,188至29,140元，折實平均呎價為26,139元。

首批一房入場單位為2樓B室，實用面積286平方呎，折實售價680萬元，折實呎價23,776元。兩房入場兩房單位則為3樓C室，實用面積414平方呎，折實售價960萬元，折實呎價23,188元。

芳菲28樓C室（一房間隔）示範單位

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協成行發展高級項目經理陳婉霞形容，芳菲首批價錢為「貼市超值價」，項目享兩站三綫優勢，又位處名校網，對項目銷情及樓市整體市況有信心，料年內樓市有5%增長。

項目位於佐敦協成行九龍中心地下的示範單位將於周六（24日）起開放予公眾參觀，並於同日開始收票，最快下星期公布銷售安排。

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