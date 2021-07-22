  • 31°C
香港時間 : 2021722日 (四) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資展望】安本標準投資管理﹕料聯儲局2023年才開始加息　長期通脹走勢仍然溫和

股市 18:28 2021/07/22

分享：

安本標準投資管理發表投資展望。

安本標準投資管理發表投資展望，安本標準投資管理首席經濟師及研究智庫主管Jeremy Lawson預期，未來長期通脹走勢仍然溫和，並預計聯儲局將於2022年初開始減少買債，2023年開始加息。

Jeremy Lawson指，儘管能源價格勢頭強勁，經濟重啟亦帶來物價壓力，拖高環球整體通脹率，但他認為，上述因素僅為基數效應，預期應在數個月內見頂。

貝萊德指各國央行已摒棄以往經濟政策大方向，詳見﹕【下一頁】

他亦表示，大部分地區央行亦開始走上貨幣政策正常化之路，相信目前貨幣政策支持的高峰期已過。

股票市場方面，安本標準投資管理亞洲股票高級投資董事Pruksa Iamthongthong則表示，對今年亞洲市場展望樂觀，預料亞洲企業盈利將錄得強勁增長，並對中國的消費、健康護理、科技、及環境可持續發展等領域的企業持正面看法。

另外，安本標準投資管理為滙豐（00005）其中一名主要股東，Pruksa Iamthongthong認為，中國和香港為滙豐盈利最大的市場之一，相信隨著疫情影響消散，今年經濟繼續增長，料滙豐將有充足資金加派股息。

相關文章﹕

【大行看法】安本姚鴻耀：第二季業績料成大市催化劑　薦四大投資主題

【收息時代】安本標準投資管理：傳統投資組合難有吸引回報　收息股發揮作用

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

 

編輯﹕賴奕羚

經濟 貨幣政策 股票 安本標準 加息 美國聯儲局 亞洲市場 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水走資22.7億　20億沽騰訊　恒指夜期跌20點（不斷更新）

下一篇文章

【中概股風暴】彭博：滴滴出行料遭史無前例式處罰　或被要求從美國除牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【航空告急】香港航空周五起公開發售多項機上用品　餐車連機上用品賣8888元起
【航空告急】香港航空周五起公開發售多項機上用品　餐車連機上用品賣8888元起
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）