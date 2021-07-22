【投資展望】安本標準投資管理﹕料聯儲局2023年才開始加息　長期通脹走勢仍然溫和

▲ 安本標準投資管理發表投資展望。

安本標準投資管理發表投資展望，安本標準投資管理首席經濟師及研究智庫主管Jeremy Lawson預期，未來長期通脹走勢仍然溫和，並預計聯儲局將於2022年初開始減少買債，2023年開始加息。

Jeremy Lawson指，儘管能源價格勢頭強勁，經濟重啟亦帶來物價壓力，拖高環球整體通脹率，但他認為，上述因素僅為基數效應，預期應在數個月內見頂。

貝萊德指各國央行已摒棄以往經濟政策大方向，詳見﹕【下一頁】

他亦表示，大部分地區央行亦開始走上貨幣政策正常化之路，相信目前貨幣政策支持的高峰期已過。

股票市場方面，安本標準投資管理亞洲股票高級投資董事Pruksa Iamthongthong則表示，對今年亞洲市場展望樂觀，預料亞洲企業盈利將錄得強勁增長，並對中國的消費、健康護理、科技、及環境可持續發展等領域的企業持正面看法。

另外，安本標準投資管理為滙豐（00005）其中一名主要股東，Pruksa Iamthongthong認為，中國和香港為滙豐盈利最大的市場之一，相信隨著疫情影響消散，今年經濟繼續增長，料滙豐將有充足資金加派股息。

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編輯﹕賴奕羚