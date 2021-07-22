【英國疫情】強制護老院職員打針 料流失7萬人手

▲ 英國政府估計會有多達12%的職員堅拒接種新冠疫苗，護老院等院舍料將流失多達7萬人手。

英國政府早前宣布，強制英格蘭的護老院等院舍職員接種新冠疫苗，否則恐面臨失業。但英國政府估計會有多達12%的職員堅拒接種新冠疫苗，護老院等院舍料將流失多達7萬人手。

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英國國會下議院上周以319票贊成、246票反對的票數，通過強制院舍職員接種疫苗的要求，但當時有數十名國會議員反對強制措施。

英國政府為護老院等院舍職員提供為期16周的寬限期，除非職員有特殊醫療原因，否則他們在10月前必須完成接種新冠疫苗。政府估計有3%至12%的院舍職員仍然不會接種疫苗，料屆時有1.7萬至7萬人選擇離職。

英國政府一份關於公營部門平等義務的聲明指出，非裔、巴基斯坦裔、孟加拉裔及非英國或愛爾蘭裔白人，接種疫苗的態度最遲疑不決。

英格蘭有五分之一的護理人員屬於非裔或亞裔等少數族裔，聲明指出強制院舍職員接種疫苗可能對少數族裔產生重大影響。

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另外，英國政府更於聲明指出，更換每個不符合接種疫苗資格的院舍職員成本達2,500英鎊（約2.7萬港元），一次過成本高達1億英鎊（約10.7億港元）。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）本周更宣布由9月底起，強制公眾進入夜店等多人聚集的公共場所時，必需出示疫苗接種證明。

但工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）發言人批評，疫苗通行證措施成本高昂、容易出現欺詐問題及不切實際，認為檢測制度更有效，表明反對疫苗通行證措施。英國自由民主黨也表明反對措施，料與工黨投反對票阻撓約翰遜政府推行計劃。

責任編輯：鄭錦玲