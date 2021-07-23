【樓市熱話】誰才是香港的「持份者」？ 網民稱買到樓才算　斥租樓是在幫「主人」供樓

不少香港人的畢生夢想是上到車，為此很多市民節衣縮食，一天三餐吃麵包也不在下話。有樓才叫成功的觀念在香港人的心中根深柢固，誰也改變不到。近日有網民於網上討論區發文，指買到樓才算是香港的持份者。

網民經歷：

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不少人覺得樓主無聊，「持糞者是吧？」、「不知道到底是持份者還是受害者呢。」被樓主回應：「買不到樓才是受害者。」

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根據樓主的說法，屋主就會是現代奴隸主。而網民覺得，就算做了業主，那還是在幫銀行打工，一樣是奴隸。

有人覺得人生贏家應該是：「買樓後放租再等人替你供樓，然後自己和家人一起住。這樣的話，老闆也要看你面色做人！」

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責任編輯：張瑋婷