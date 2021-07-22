【大行點睇】傳渣打擬購花旗東南亞零售銀行業務 高盛指作資本回購或更吸引

花旗早前宣佈退出13個地區的零售銀行業務，並計劃出售有關業務。據報花旗正尋求將東南亞以及車韓的業務售予渣打集團（02888）。對此，高盛由貸款規模、盈利能力及資本運用等方面評估後認為，若潛在交易的估值過高、消耗過多資本，以同樣的資本、大折讓估值行使新一輪股份回購更佳。

渣打現升2.7%，報46.25元，成交1473萬元。

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高盛分析指，花旗首季在南韓、馬來西亞、泰國等地的貸款資產共260億美元，花旗於以上地區的資產分別佔渣打的27至55%，反映出收購有助增加渣打業務規模，並推動其中期盈利潛力。

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該行預測，渣打下半年及明年，或會動用5億美元及10億美元回購，而收購將減低回購機會。而且，以渣打現價估值折讓幅度計，形容運用相約的資本回購或者更吸引，推算或足以回購總值32億美元、即約16%流通股份。高盛維持渣打「買入」評級，予目標價66元。

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