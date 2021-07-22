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【北水基金】北水基金睇好港股 成新經濟股聚集地

Hot Talk 15:53 2021/07/22

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上季重注科網股的北水基金遭重創，但基金經理仍看好港股新經濟領域。

港股終止3連跌，今天（7月22日）作報復式勁彈，究竟是早前急跌已尋底，抑或超賣後反彈，人言人殊，但作為港股大水喉的北水，公募基金仍看好港股的基礎未變，尤其是新經濟領域。公募基金已派次季成績表，包括QDII等產品業績呈大分歧，內媒指不少基金重倉網股及教育等個股，卻跑輸同業。幸而，基金操盤手表示，仍看好港股的基礎沒有發生變化，對港股依然樂觀。

天相投顧數據顯示，QDII基金二季度末資產淨值1875.51億元（人民幣，下同），相比首季度末的1621.17億元，增加15.69%，佔所有公募基金的的比例，由一季度末的0.76%上升至0.8%。

北水基金低撈抱團股【下一頁

而309隻QDII基金中，246隻收益為正數，其中59隻QDII基金二季度收益率超10%。當中逆市跑贏的5隻基金，主要押注醫藥類，二季度收益率更超30%。此外，領漲者還有天弘越南市場、上投摩根中國生物醫藥的收益率皆逾20%。相反，重倉互聯網中概股卻大幅下挫，業績慘墊底，最矚目的是基金一哥、即張坤管理的易方達亞洲精選產品，上季跌9.1%，交銀中證海外中國互聯網、易方達中證海外互聯ETF等，俱呈負回報5%。

展望後市，南方香港成長基金經理黄亮表示，港股資產的配置初衷，既不應是抄底港股低估值，也不是擁抱全球市場龍頭。港股市場是「投資中國」組合中的重要組成部分，是配置內地新經濟公司的重要選項。他拆解3大主因，例如：（1）港股和美股是新經濟企業上市的重要陣地；（2）海外市場中，港股相較美股的優勢已愈趨明顯；（3）過去兩年，得益港交所（00388）改革，眾多優質的新消費、創新藥和互聯網公司登陸港股，作首次上市，已形成了明顯的板塊聚集效應，且吸引更多優秀的新經濟公司赴港上市。這些標的股具備長期的增長前景，也將為港股市場注入新的活力。

北水罕現爆款基金【下一頁

華安香港精選基金經理蘇圻涵、翁啟森表示，對2021年的港股市場仍然樂觀。盡管港股出現大震盪，但原先看好港股的基礎未發生變化。全球流動性環境仍然寬鬆，風險偏好上升，港股估值有望提升。全球經濟有望共振向上，有助調升港股企業的盈利增長預期，市場進入流動性寬鬆提升估值、以及公司業績上行的良性局面。短期内，卻礙美國有收水之憂，加上通脹威脅，相信成長板塊較易跑贏價值行業。至於選股方面，近期看好業績確定性成長的光伏新能源板塊、以及物業股。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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