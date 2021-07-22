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【中國恒大】傳恒大考慮將旅遊業務分拆上市　以籌集資金償還債務

股市 15:42 2021/07/22

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傳恒大考慮將旅遊業務分拆上市　以籌集資金償還債務

中國恒大 （03333） 近期負面消息不斷，市場擔憂其資金流有斷裂的風險。繼恒大冰泉後，再有市場消息至恒大計劃將旗下其他資產分拆上市。據彭博報道指，公司正研究將其旅遊業務分拆上市，通過上市籌集資金，以說服投資者集團能夠有足夠現金償還貸款。

中國恒大傳考慮分拆恒大冰泉明年香港上市，集資數億美元，詳看【下一頁】

據報道引述知情人士指，集團已經與顧問就潛在的首次公開募股進行了初步談判，最快可能在明年上市。不過目前有關提議處於早期階段，還沒有就估值、地點在內的細節做最終決定。恒大表示不予置評。

根據恒大2020年年報顯示，恒大的旅遊業務包括「恒大童世界」以及「中國海南花海島」兩大部分。當中，恒大童世界是面向2–15歲的少年兒童，以中國文化為核心內容的童話神話主題樂園。目前已經在中國15個城市佈局，2022年起陸續開業。

而中國海南海花島耗資超過千億，打造包括童世界、水上王國、國際會議中心、購物中心、風情飲食街、溫泉城、博物館群等28大業態在內的文化旅遊勝地。首期業態已於2021年元旦試運營，累計接待超145萬人次觀光旅遊，其餘業態將於2021年底全面開業。

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