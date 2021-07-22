【BNO移民】英國「隔山買牛」易中伏？　二手樓或含隱藏式收費

【一家三口去移民】港人冒險走訪英國四城市 以250萬拍板買小鎮逾千呎獨立屋樓花【下一頁】

英國移民城市，離不開倫敦（London）、曼徹斯特和伯明翰（Birmingham）等地，皆有較多華人聚居。陳子斌形容初時的置業決定較為衝動，當時在港計劃花逾400萬元購入在曼徹斯特豪宅Deansgate Square兩房單位，但經仔細考慮和做了不同的資料搜集後，便發現還有額外的「隱藏」費用。

二手樓多隱患

他舉例，購買該住宅後，每月須付2,000元至3,000元的管理費，再加上房屋稅和地租等，估計每月總支出起碼要4,000元至5,000元。「你諗番，在當地如果以這個價錢，是可以另外選擇其他House（獨立屋），更可獲永久地權。」

每個家庭移民都會關注不同因素，陳子斌表示，他看重3大安全要點，包括當地打劫罪案、入室爆竊及偷車等發生頻率，從而衡量當地的安全程度。網上資料廣泛，要找出英國相關的移民資料並不難，他自問做足功課，不但留意當地犯罪率外，又會篩選資訊、分析購買不同類型樓宇的利弊，更把在海外購買二手樓風險分析得琅琅上口。

他表示，在海外購買英國二手樓時，因買家未親身檢查樓宇，若成功購入後，一旦發現有裝修問題，也需要額外支付一筆資金維修。「譬如你剛剛買入二手樓，熱水爐是否更換了；喉、渠要幾時更換？如果你沒有到現場睇、隔山買牛，你都未必知。」那時，陳子斌自覺，與其花時間處理這些問題，倒不如買一手樓盤，一來設施新淨，二來如發現樓盤有問題，也可以找發展商去解決。

*文章節錄自690期《iMoney Focus》「封面故事」。

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責任編輯：黎淑雯