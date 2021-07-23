【職場熱話】放工收到公司WhatsApp　竟是解僱通知　事主感錯愕　斥公司「不知所謂」

通常僱主打算解僱員工都會定出一個通知期並會當面告知。近日就有網民斥公司下班後才用WhatsApp通知已被解僱。事主在討論區發文，稱在下班後收到公司用WhatsApp傳來的訊息，告知已被即時解僱，令事主感到錯愕，形容事件是「不知所謂」。

事主經歷：















【職場熱話】兼職辭職要一個月通知？如果不是就賠錢 網民一致認為擺明欺騙 【下一頁】

帖文一出，引來不少網民分享類似經歷，「我在兩個月內，被兩間公司解傭，他們都是好簡單的說了兩句。A公司：叫了我進房間，然後說公司現在要終止了你的合約，沒有給信沒有給理由就把我解僱了；B公司：帶了其他人進房旁聽，然後又開著電話錄音就要把我解僱。A公司10個人，B 公司40個人，都是這麼解僱員工的」、「我也試過，是新工作來的，上了幾天班，面試時直屬上司出差，是老闆直接請我，直屬上司回來後跟我相處一兩天後，可能不喜歡我，下班後傳訊息跟我說我不適合公司，叫我不用再回去」、「大公司也一樣，我試過下了班 HR打來說合約完了，我說甚麼也沒移交，就這樣完？明天電腦用不了，你負責？原來是HR忘記了一星期沒通知。結果做多一星期多收萬多元。」

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責任編輯：黃苑筠