【ET講股通】梁耀康︰反彈目標 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指是日走勢強勁，升499點，收報27723點。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指可以反彈到哪兒？不妨以3大情境分析：

開聲聽↓

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00：05 - 港股市況速報

00：49 - 港股後市睇3個方向

07：08 - 科技股短綫走勢分析

08：34 - 體育用品股點睇

11：15 - 信義光能 （00968） 股價分析

13：37 - 微盟 （02013） 股價分析

20：15 - 中芯 （00981） 股價分析

23：44 - 香港科技探索 （01137） 股價分析

28：02 - 美團 （03690） 股價分析

30：49- 太平洋航運 （02343） 股價分析

35：49 - 港交所 （00388） 股價分析

（1）估值區間下移到26861至28218點；（2）雙底反彈，頸線為28000點，量度升幅目標29000點；（3）消耗式反彈，升市在28000點前無以為繼。

體育用品股 候回調再買

科技股領漲，阿里巴巴 （09988） 升2.2%至207.4元，價殘二線股微盟 （02013） 反彈17.5%至11.54元。展望後市，港股動力暫有限，料28000點阻力大，惟個別板塊、股份仍有一定值博空間，如早前推介的汽車股、汽車經銷股、體育用品股。若無心水，暫時毋須急於入市。科網股反彈動力亦有限，未宜沾手。

東奧即將開幕，體育用品股乍現回吐壓力，安踏 （02020） 失守170元可適度止賺，回落至150元水平中長線吸納，部署冬奧行情。

【「ET講股通」問股環節，包括︰信義光能、微盟、中芯、香港科技探索、美團、太平洋航運、港交所︰立即觀看】

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