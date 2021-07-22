  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (四) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福特夥Argo AI推自動駕駛叫車服務　美國邁阿密Lyft用戶率先使用　

科技 15:40 2021/07/22

分享：

福特（Ford）宣布與叫車平台Lyft合作，在5年內提供1000部自動駕駛汽車，讓Lyft用戶使用自動駕駛叫車服務。

近年自動駕駛技術發展迅速，美國汽車廠商福特（Ford）最新宣布，將計劃與當地叫車平台Lyft合作，在5年內為對方提供1000部自動駕駛汽車，讓美國Lyft用戶率先使用自動駕駛叫車服務。

<<【物流科技】FedEx加快引入自動送貨科技　將於日本開展測試

<<【自動駕駛】Intel旗下自駕車在紐約街頭測試   只靠12個鏡頭駕駛

外媒報道指，美國邁阿密的Lyft用戶最快可於本年底，使用福特及Argo AI研發提供的自動駕駛汽車服務。據了解，福特和Argo AI現已在柯士甸、底特律、邁阿密、帕羅奧圖和匹茲堡等城市中測試自動駕駛汽車服務，從2022年開始，預計服務可擴展至德州柯士甸。

Ford早前對外宣布，會在2021年前推出全面自動駕駛汽車業務，包括自動駕駛的士和送貨服務等。但因受到新冠肺炎疫情影響，計劃需延遲至2022年才實行。報道也指，疫情下Lyft及Uber等叫車平台業務均受大程度影響，更停止自動駕駛技術研發工作。Lyft將旗下自動駕駛汽車部門以5.5億美元（約42.75億港元）價格售予日本豐田汽車。另外，Uber就把將旗下ATG自動駕駛部門 以40億美元（約310.9億港元）價格出售予美國初創公司。

責任編輯：李寶如

相關文章

【自動駕駛】Intel旗下自駕車在紐約街頭測試 只靠12個鏡頭駕駛
2021/07/21
【自動駕駛】Intel旗下自駕車在紐約街頭測試 只靠12個鏡頭駕駛
美國支付平台Square　為中小企推免費銀行服務
2021/07/21
美國支付平台Square　為中小企推免費銀行服務
【數碼轉型】企業轉型成大勢　Geek+落戶科學園設多款機械人
2021/07/20
【數碼轉型】企業轉型成大勢　Geek+落戶科學園設多款機械人
【電動車】大眾未來聚焦發展電動車　冀2030年降低5成製造成本
2021/07/14
【電動車】大眾未來聚焦發展電動車　冀2030年降低5成製造成本

你可能感興趣

【自動駕駛】Intel旗下自駕車在紐約街頭測試 只靠12個鏡頭駕駛
14:28 2021/07/21
【自動駕駛】Intel旗下自駕車在紐約街頭測試 只靠12個鏡頭駕駛
美國支付平台Square　為中小企推免費銀行服務
19:34 2021/07/21
美國支付平台Square　為中小企推免費銀行服務
【數碼轉型】企業轉型成大勢　Geek+落戶科學園設多款機械人
18:56 2021/07/20
【數碼轉型】企業轉型成大勢　Geek+落戶科學園設多款機械人
汽車科技 汽車 豐田 福特 自動駕駛 的士 港元 Uber 日本 服務

上一篇文章

【Clubhouse熱潮】Clubhouse正式解除邀請碼限制　開放全球用戶加入

下一篇文章

【混合辦公】思科辦公室全面翻新　迎Hybrid Work需求

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google】Google Bookmarks功能將步入歷史　官方宣布9月30日終止服務
【Google】Google Bookmarks功能將步入歷史　官方宣布9月30日終止服務
【每日焦點】Netflix遊戲無須額外付費＋課金　奢侈品牌進軍科技界
【每日焦點】Netflix遊戲無須額外付費＋課金　奢侈品牌進軍科技界
【醫療科技】英華書院學生研中醫AI方案　成微軟Imagine Cup全球優勝隊伍
【醫療科技】英華書院學生研中醫AI方案　成微軟Imagine Cup全球優勝隊伍
【醫療科技】法國醫療設備商Carmat售出首顆人工心臟　索價183萬花3個月製造
【醫療科技】法國醫療設備商Carmat售出首顆人工心臟　索價183萬花3個月製造
美國支付平台Square　為中小企推免費銀行服務
美國支付平台Square　為中小企推免費銀行服務
【Tesla】Tesla無懼電動車競爭　今年將向其他電動車開放充電網絡
【Tesla】Tesla無懼電動車競爭　今年將向其他電動車開放充電網絡