福特夥Argo AI推自動駕駛叫車服務　美國邁阿密Lyft用戶率先使用　

▲ 福特（Ford）宣布與叫車平台Lyft合作，在5年內提供1000部自動駕駛汽車，讓Lyft用戶使用自動駕駛叫車服務。

近年自動駕駛技術發展迅速，美國汽車廠商福特（Ford）最新宣布，將計劃與當地叫車平台Lyft合作，在5年內為對方提供1000部自動駕駛汽車，讓美國Lyft用戶率先使用自動駕駛叫車服務。

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外媒報道指，美國邁阿密的Lyft用戶最快可於本年底，使用福特及Argo AI研發提供的自動駕駛汽車服務。據了解，福特和Argo AI現已在柯士甸、底特律、邁阿密、帕羅奧圖和匹茲堡等城市中測試自動駕駛汽車服務，從2022年開始，預計服務可擴展至德州柯士甸。

Ford早前對外宣布，會在2021年前推出全面自動駕駛汽車業務，包括自動駕駛的士和送貨服務等。但因受到新冠肺炎疫情影響，計劃需延遲至2022年才實行。報道也指，疫情下Lyft及Uber等叫車平台業務均受大程度影響，更停止自動駕駛技術研發工作。Lyft將旗下自動駕駛汽車部門以5.5億美元（約42.75億港元）價格售予日本豐田汽車。另外，Uber就把將旗下ATG自動駕駛部門 以40億美元（約310.9億港元）價格出售予美國初創公司。

責任編輯：李寶如