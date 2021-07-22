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【大行點睇】花旗指金沙旗下倫敦人具競爭力　重申該股為濠賭股首選

股樓投資 16:07 2021/07/22

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花旗發表研究報告指金沙中國(01928)第二季表現穩健，經調整物業EBITDA為1.32億美元，按季增32%，而經調整幸運因素後則按季升51%。雖然整體市場的訪客量只有2019年同期約22%水平，但金沙中國的中場賭收已回復至2019年同期約45%水平，相信主要由高端中場帶動，當中又由倫敦人在近期開業所帶動。

該行估算，公司市佔率增約1個百分點，在更多非博彩設施加入後，倫敦人相信可以成為一個具競爭力的高端中場項目。該行維持其為濠賭股行業首選，目標價49元不變，評級「買入」。

 

大行對金沙評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

金沙中國有限公司（01928） 港股

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