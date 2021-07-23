【網民熱話】疫情導致全港缺洗碗機 大牌子要等下年一月才有 網民：太遲了

疫情帶來的影響多不勝數，飛機停飛和政府對各國的禁令令商業大受打擊。例如近日禁止菲律賓的人來港，就令香港人難以請到傭人。近日有網民於網上討論區發文，指全港缺洗碗機。

網民經歷：

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網民覺得樓主太遲買了，之前全港市民在家工作，又禁晚市，逼着要在家煮飯，大家都一早買了。就算二手的洗碗機都炒到上天價了，他直言：「真蠢！」

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有人詢問樓主要洗多少人的餐具，如果是兩個人倒不如自己手洗。他又體諒樓主，指如果是兩個人以上的話，煮完飯還要洗碗實在太辛苦了。又有網民覺得：「為甚麼現在的人可以懶成這樣」。後來被人反問：「你用手洗衣服？為甚麼可以買洗衣機但不能買洗碗機？」，再建議樓主去拍賣軟件上買。

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責任編輯：張瑋婷