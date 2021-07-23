【名人故事】馬斯克坦白創業艱難：人生有三分之二的困難來自Tesla

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）本周三（21日）參加一場加密貨幣相關的綫上會議時，提及Tesla時直言，在他人生曾經歷過的個人和職業痛苦，有3分之2是Tesla造成的。

他在會上暗示，Tesla存在的全部原因就是將世界轉向清潔能源。他指旗下電動車和太陽能業務，應該可以幫助比特幣礦工轉向可再生能源，不過目前仍受到電池供應緊張的限制。他還坦白，Tesla還沒有開始生產自行設計的「4680」電池，亦未開始用於電動車或儲能系統等商業用途。

在會議上，馬斯克稱自己自2003年Tesla成立以來，一直在為其傾注「生命能量」，亦承認一路上亦遭遇了許多阻礙，也出現過很多錯誤，例如新冠疫情造成的供應鏈問題、車頂脫落、Model S Plaid自燃等，他指「這是一個非常艱難的情況」。

馬斯克創業及成長歷程如下

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编辑：李勝男