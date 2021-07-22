  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (四) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】瑞銀：MSCI香港指數仍有5%下行空間　選股宜保守　看好3板塊

股市 15:12 2021/07/22

分享：

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，由於全球流動性收緊、預期中國信貸增長持續放緩，以及香港的基面本未見大的改善，維持MSCI香港指數年底目標為12300點，意味潛在下跌空間達5%至6%，料今明兩年每股盈利分別反彈34%及20%。他建議投資宜採取保守策略，由下而上的模式選股，相對看好基建、商廈相關的零售股，以及濠賭股。

大摩更新焦點股名單，到底加入了邊3隻股份？看【下一頁】

本港首劑疫苗接種率達43%，陳志立表示，估計10月或可有7成接種率，有望今年第四季可以通關，有助澳門的復甦，亦變相利好濠賭股。而現時濠賭股估值偏低，長綫投資而言吸引，預期賭場中場業務將跑贏貴賓廳業務，因此，對中場業務實力較強以及仍在擴張的企業較為樂觀。

他認為，仍要視乎未來實際通關時間表及情況，而且，投資者現時最為擔心通關後行業是否會全面復甦，瑞銀對此則偏向樂觀。

陳志立對本地地產股的看法較審慎，皆因公私營房屋比例由六四比改為七三比後，土地供應予私營發展商會減少，意味再投資機會縮減。

北水近期持續走資，陳志立稱，年初北水強勁時與港股走勢的關聯度高，但隨北水縮減，未來兩者關聯度減低，可能支撐不到港股估值，MSCI香港指數的估值處於約17倍，較歷史平均高約1個標準差。

相關文章：【業績｜投行】瑞銀次季盈利增63%　CEO：若內地企業赴美上市遇困難可幫忙來港

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

港股 指數 MSCI香港指數

上一篇文章

【HKTVmall】港視今易名「香港科技探索」　股價彈升15%贈慶

下一篇文章

無印良品計劃每年在內地開設50家新店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）