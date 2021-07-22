【大行看法】瑞銀：MSCI香港指數仍有5%下行空間　選股宜保守　看好3板塊

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，由於全球流動性收緊、預期中國信貸增長持續放緩，以及香港的基面本未見大的改善，維持MSCI香港指數年底目標為12300點，意味潛在下跌空間達5%至6%，料今明兩年每股盈利分別反彈34%及20%。他建議投資宜採取保守策略，由下而上的模式選股，相對看好基建、商廈相關的零售股，以及濠賭股。

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本港首劑疫苗接種率達43%，陳志立表示，估計10月或可有7成接種率，有望今年第四季可以通關，有助澳門的復甦，亦變相利好濠賭股。而現時濠賭股估值偏低，長綫投資而言吸引，預期賭場中場業務將跑贏貴賓廳業務，因此，對中場業務實力較強以及仍在擴張的企業較為樂觀。

他認為，仍要視乎未來實際通關時間表及情況，而且，投資者現時最為擔心通關後行業是否會全面復甦，瑞銀對此則偏向樂觀。

陳志立對本地地產股的看法較審慎，皆因公私營房屋比例由六四比改為七三比後，土地供應予私營發展商會減少，意味再投資機會縮減。

北水近期持續走資，陳志立稱，年初北水強勁時與港股走勢的關聯度高，但隨北水縮減，未來兩者關聯度減低，可能支撐不到港股估值，MSCI香港指數的估值處於約17倍，較歷史平均高約1個標準差。

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編輯：袁諾曦