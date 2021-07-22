【置業故事】親身體驗大興花園好住　孝順客再買多間予父母居住

香港樓價高企，時有聽到「父幹買樓」，但事實上亦有孝順仔、孝順女不靠「父幹」，甚至買樓予父母安居。

中原葉津榮說，屯門大興花園2期5座中層C室，實用面積464平方呎，兩房間隔，上月放盤，原開價568萬元，日前終以550萬元易手，實用呎價約11,853元。他續說，買家為大興花園業主，為方便照應父母，決定增購同屋苑單位予父母居住，由於上址向東北，內櫳企理，享清靜園景，而且價錢合理，故迅速入市。

資料顯示，原業主於1995年4月以約131.8萬元買入單位，持貨26年，現帳面獲利418.2萬元，單位期內升值3.2倍。談到近期市況，葉津榮指，大興花園交投持續造好，本月累錄約13宗成交，二期佔12宗，平均實用呎價約12,000元。

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