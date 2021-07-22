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德國水災嚴重 保險或需賠近50億歐元

環球社會熱點 15:44 2021/07/22

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歐洲西部近期水災嚴重，德國等多個國家損失慘重。德國保險業聯會表示，德國水災造成的損失或令保險業界賠償近50億歐元（約457.5億港元）。但當地只有不足一半建築有水災保險，受災州分實際損失估計更多。

德國水災警報系統失靈？ 內政部長：早通報地方政府 【下一頁】

是次水災已經造成逾170人死亡，數千人失蹤，是德國半個多世紀以來遭遇的最嚴重自然災害。德國北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）及萊茵蘭–普法茲州（Rhineland-Palatinate）繼2002年後，再次成為重災區。

德國保險業聯會指2002年水災中，兩州錄得46.5億歐元（約425億港元）損失。聯會估計今次水災的損失會超越2002年，行政總裁阿斯穆森（Jörg Asmussen）指目前業界估計理賠金額介乎40至50億歐元（約366至457.5億港元）。

然而，當地僅45%建築有投保水災險，加上損失金額未有包括巴伐利亞州（Bavaria） 及薩克森州（Saxony）的數字，今次水災的實際損失金額估計更多。是次災情亦引發德國國內討論，是否需強制為建築或房屋購買包含水災賠償的保險。

西歐4國水災188人死 默克爾訪災區驚呼可怕（第二版） 【下一頁】

德國總理默克爾（Angela Merkel）訪問災區時表示，政府會提供援助。德國聯邦政府亦撥款2億歐元（約18.3億港元），作緊急援助用途。德國財政部長舍爾茨（Olaf Scholz）指，若有需要當局會再提供更多資金。

責任編輯：李俊儀

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