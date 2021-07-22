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【東京奧運】舉行期間 日本或日增2600人確診

環球社會熱點 14:24 2021/07/22

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專家估計日本在東京奧運期間，每日會有2,600人確診新冠肺炎。

東京奧運本周五（23日）開幕，日本疫情嚴峻，東京奧運開幕禮出席人數料減至不足千人。日媒報道，專家估計日本在東京奧運期間每日會有2,600人確診新冠肺炎。

【東京奧運】巴西女球王創歷史 首人連續5屆入球 【下一頁】

共同社報道，日本周三（21日）新增1,832人確診新冠肺炎，是自1月16日以來單日確診數字首次突破1,800宗。另外，日本周二（20日）的住院新冠患者已接近2,400人，幾乎是上月底的兩倍。

日本過去一周的平均每日確診人數為1,277宗，而前一周則為823宗，按周升幅超過55%。

東京都政府在上周四（15日）會議上曾預計，日本在8月11日的7日平均每日確診數字將達到2,400人。但日本疫情近日惡化，確診數字按周增長率達149%。

東京都政府周三舉行新冠肺炎疫情會議，專家於會上透露如日本疫情按目前趨勢發展，東京都的7日平均每日確診人數直至8月3日，將會上升至接近2,600人。

東京奧運開幕典禮出席人數大減 1萬降至950 【下一頁】

Delta變種病毒（印度首先發現）正於當地迅速傳播，在截至本月11日的一周，Delta變種佔整體確診比例約30.5%。而新增患者的年齡層則介乎20多歲至50多歲。

專家建議政府應提高警惕，否則日本疫情在不夠兩周内將會嚴重惡化，情況甚至會較今年初的第三波疫情高峰期嚴重很多。

日本首相菅義偉也呼籲民眾在東京奧運舉行期間，盡量留在家中收看電視直播並為運動員打氣。他同時強調東京等地的緊急事態宣言正生效，當地居民如無必要原因就應避免外出。

責任編輯：鄭錦玲

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