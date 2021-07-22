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【一家三口去移民】港人冒險走訪英國四城市　以250萬拍板買小鎮逾千呎獨立屋樓花

環球政經 16:56 2021/07/22

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在跨國保險公司擔任區域經理的陳子斌，有意與老婆及3歲多的兒子移民英國，去年已開始做資料搜集。陳子斌原本打算在英國英格蘭的曼徹斯特（Manchester）花逾400萬元購買Apartment（高級住宅），做足資料搜集的情況下改變主意，在去年8月時，他與父親「冒險」前往英國，駕車穿梭最少四個城市，視察數個樓盤後，決定改花約257萬元買獨立屋樓花，更大談買樓經驗之道。

疫下親到英國視察樓盤

去年8月時，新冠肺炎仍未遏止，陳子斌卻決定與父親「勇闖」英國，駕車駛往不同城市，展開9天視察樓盤之旅。「雖然有七成資料可以在香港搵到，但有三成很重要，要親自過來看實際環境，好似你見到當地有沒有童黨流連，這個沒可能透過Google Street看到。」在出發前，他早已計劃好要到訪的城市，包括利物浦（Liverpool）、韋克菲爾德（Wakefield）、利茲（Leeds）、伯明翰等地。「我們去了5、6個城市，開車行了2,000幾公里，揸到傻咗，不斷去搵（樓盤）；出發之前，我已經在香港打很多長途電話，去約定時間睇盤。」

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這9天的視察之旅，行程可謂相當緊密，他們至少看了6、7個新樓樓盤。由於沒有直航機，所以陳子斌與父親坐飛機到倫敦再轉機到曼徹斯特住酒店，並以租車代步。前往不同城市睇新樓示範單位，有些地方只需用20分鐘到達，有些則需時1.5小時，而且每個地方都會影相。「有些樓盤我們無預約，就會去睇周遭環境有無問題，以及完成進度。」

【BNO移民】英國「隔山買牛」易中伏？　二手樓或含隱藏式收費：【下一頁

樓盤價格固然重要，不過附近的民生設施都是必不可少。除了睇樓，陳子斌與父親會到附近的店舖逛逛，如商場、IKEA等，看看是否符合自己的需要。

陳子斌笑指，自己還總共錄制了40多條樓盤影片，又試過即場在樓盤與妻子視像通話討論樓盤質素。「啲朋友都話，我完全夠料去做Youtuber，可以拍好多集。」

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經過數日馬不停蹄參觀樓盤後，陳子斌最終決定花約257,995英鎊（折合約270萬港元）購入位於韋克菲爾德附近的獨立屋樓花。獨立屋兩層合共約1,258平方英呎，共4房，其中一房連套廁，另有兩個廁所，另外設有車位和後花園，而廚房也包了基本電器，而該住宅也已經按期建成，並預計在今年5月入伙。陳子斌也計劃另外聘請驗樓師驗樓。

由於是樓花的關係，當時並未有示範單位可以參觀，為了解實際裝修間隔，他與父親從曼徹斯特出發，專程駕駛2個小時前往位於林肯郡的樓盤展覽場地，即場預約兼花約1,000英鎊（折合約10,590港元）落訂。

視察多個城市，最後不是選擇伯明翰又或是曼徹斯特等大城市，而是韋克菲爾德這個小城市，其實這決定也是經過深思熟慮。韋克菲爾德與利茲同樣在英格蘭西約克郡，前者的樓價則較為相宜，陳子斌認為，相較大城市，當地較少華人聚居，兒子可與其他白人小朋友相處，更易融入社會。此外，從韋克菲爾德駕車出發至利茲，只需30分鐘時間車程，利茲屬於英國主要經濟體和法律中心，就業機會較高，有利從事的保險行業的他移英後找工作。

*文章節錄自690期《iMoney Focus》「封面故事」。

 

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責任編輯：黎淑雯

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