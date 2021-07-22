【東京奧運】開幕禮醜聞連連 導演失言被炒

日本東京奧運將於周五（23日）開幕，惟再次傳出醜聞。負責東京奧運開幕及閉幕禮的導演小林賢太郎被揭，曾以納粹大屠殺作喜劇題材，遭東京奧委會解僱。此外，於申辦東京奧運擔演重要角色的日本前首相安倍晉三，決定不會出席奧運開幕禮。

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負責東京奧運開幕及閉幕禮的導演及喜劇演員小林賢太郎，被揭發於1998年在演出中以二戰猶太人慘遭大屠殺一事為表演題材，甚至說出極為不尊重事件的台詞。國際猶太人人權組織西蒙·維森塔爾中心（Simon Wiesenthal Center）發表聲明，譴責小林賢太郎行為，表示若他繼續參與籌辦東京奧運開幕禮，將會侮辱600萬猶太人。小林賢太郎亦為自己當時過分輕率的說話及行為致歉。

東京奧委會周四（22日）宣布，決定解僱小林賢太郎。奧組委主席橋本聖子因沒有對導演進行詳細背景調查，以及最近接連發生的醜聞致歉，稱將承擔全部責任。

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東京奧運接連傳出醜聞，早前參與東京奧運音樂製作的作曲家小山田圭吾被揭發，多年前曾自爆欺凌殘障同學而要引咎辭職、前東京奧運組委會主席森喜朗及奧運開閉幕禮創意總監亦分別涉嫌歧視女性而下台。

此外，在申辦東京奧運擔演重要角色的日本前首相安倍晉三，據悉決定不會出席奧運開幕禮。

責任編輯：郭麗明