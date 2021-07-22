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新冠肺炎疫情持續　傳Apple員工在家工作至10月

環球政經 17:13 2021/07/22

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新冠肺炎疫情持續，美國及部分國家的確診個案上升，但仍有企業讓員工在家工作，Apple將延遲員工在家工作的日子至少1個月到10月

綜合外媒報道，有知情人士稱， 公司將至少在1個月通知員工重返辦公室的日子，而Apple暫未對此有任何回應。Apple與其他科企公司做法不同，於6月時，要求員工從9月初開始每周至少返回辦公室3天。事實上，許多科技公司，包括 Twitter(TWTR.N) 和 Salesforce.com Inc (CRM.N)，都選擇混合或永久遠程工作模式。

另一方面，河南鄭州出現持續強雨，或影響iPhone產量，負責製造蘋果（Apple）iPhone產品的製造商—鴻海集團表示，廠區未有淹水情況，而周邊則出現有積水；集團已在第一時間啟動應對機制，並將視水情變化調整營運，目前鄭州園區內人員安全。

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責任編輯：黎淑雯

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