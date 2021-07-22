【渣打2888】渣打擬收購花旗南韓零售業務　高盛：或降低股份回購機會

▲ 【渣打2888】渣打擬收購花旗韓國零售業務 高盛：或降低股份回購機會

花旗集團（Citigroup）將退出13個地區零售銀行業務，並會將相關業務放售。《彭博》早前報道，花旗正尋求將東南亞及南韓打包出售予渣打。券商高盛表示，即使潛在收購可以壯大渣打的業務規模，但同時消耗一定資本，並可能減低推出新一輪股份回購的機會。

渣打最新報46元，升2.1%，中午收市前最高見46.3元，成交暫時851.3萬元。渣打將於8月3日公布截至6月底止的中期業績。

高盛：估今、明年各推5億及10億美元回購 收購降回購機會

高盛指，不會預測收購交易最終會否達成，但從貸款規模、盈利能力，以及資本運用方面評估，若潛在交易的估值過高、消耗過多資本，相信以同樣的資本、大折讓估值行使新一輪股份回購更佳。

高盛分析指，花旗集團今年第一季在南韓、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓的貸款資產合共260億美元，相當於渣打集團去年底約9%的貸款資產。若進一步以上述各個地區的貸款總額相比，花旗的資產各佔渣打27%至55%不等，反映潛在收購將增加渣打業務規模，從而推升渣打中期的盈利潛力。

交易或導致CET1比率跌穿渣打目標區間

交易估值作價方面，高盛假設花旗的東南亞及南韓資產以有形帳面估值0.5倍至2倍交易，渣打的一級資本充足率則可能下降61至220個基點，以渣打第一季底的一級資本充足率14%計，即可能跌穿集團目標區間的下限13%。

高盛一直預測渣打今年下半年及2021年，分別會啟動各值5億美元及10億美元的股份回購，而潛在的收購就有可能減低回購機會。而且，以渣打現價估值折讓幅度計，形容運用相約的資本回購或者更吸引，推算或足以回購總值32億美元、即約16%流通股份。

高盛維持渣打「買入」評級，目標價66元。

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐8月2日審議中期業績 決定是否派中期息、股價升2%

【滙豐HSBC】英倫銀行撤股息分發限制 花旗料滙豐業績符預期、第二季派息有幾多？

【國泰新品牌】渣打國泰萬事達卡代替原有AsiaMiles聯營信用卡 最低3元一里、宋仲基做代言人