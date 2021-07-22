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【虛擬貨幣】美國SEC：股票有關的區塊鏈虛擬資產氾濫　警告有關平台可能會受監管機構追責

Hot Talk 13:37 2021/07/22

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美國SEC：股票有關的虛擬資產氾濫　警告有關平台可能會受監管機構追責

美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler昨日表示，現時區塊鏈上出現大量合成股票，或與股票有關的虛擬代幣，這些金融產品最終都可能受SEC的監管，並承諾會使用SEC所有的「執法資源」，去追究沒有註冊但提供有關合成股票或虛擬代幣的人的責任。

他在出席一個活動的演講中更點名，與亞馬遜（美：AMZN）、Tesla（美：TSLA）等知名公司股價有關的代幣，可能會受美國證券法的監管。不論是股票代幣、證券支援的穩定價值代幣，還是其他由證券合成的虛擬產品，都必須在其證券制度內運作，而有關的去中心化或中心化平台，都將受證券法的管轄。

目前，在加密貨幣市場中，出現一種基於區塊鏈的金融，俗稱DeFi（Decentralized Finance，去中心化金融），投資者可以在以太坊等區塊鏈平台上，透過智能合約進行金融活動。如在去中心化支付平台Synthetix上，有推出sAMTN、sAAPL等合成資產，這些資產會分別追蹤亞馬遜、蘋果（美：AAPL）的股票價格。

Ganlser早前多次表示，加密貨幣需要更多監管，亦指為數字代幣交易所制定額外規則的時間已經成熟。

相關文章：【bitcoin】比特幣跌穿30000美元關口　耶倫：要加快制定穩定幣監管架構

【虛擬貨幣】海關「破幣」偵破利用虛擬貨幣洗黑錢案　涉款12億、拘4名男子

記者：梁安琪

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 虛擬貨幣 區塊鏈 新經濟股

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