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【網購商機】HOME+新增「聽日送」服務　夥尚生活打造靈活網購體驗

商業 13:40 2021/07/22

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HOME+推出全新的「聽日送」服務，指定專頁購物滿$300即可免運費使用服務。（HOME+提供圖片）

網購平台HOME+推出全新的「聽日送」服務，為客戶提供更靈活的網購選擇。客戶只要於指定專頁購物滿$300即可免運費使用「聽日送」服務，今天下單可選擇於明日下午2時至6時，或晚上6時至10時收貨。

【電子消費券】HOME+推電子消費券三重優惠　7折購買電子禮券有效期至明年4月

【電子消費券】 5000元首期最快將於8月到手　港人正擬購物清單　珠寶鐘錶業盼帶動銷情

專售優質食材及生活百貨的尚生活，加盟HOME+翌日送貨服務，雙方最新合作推出的「聽日送」服務涵蓋不同種類的產品，包括各式凍肉、美酒小食、惹味醬料、家居用品、嬰兒產品等超過300款商品，滿足客人的日常所需。優惠包括低至42折的「$99懶人韓燒」、「$179二人世界」、「$299 Fill 爆個雪櫃」特惠組合等。

HOME+行政總裁林嘉玲表示，為向客戶提供更多元化服務選擇，除了一般網購平台的指定配送日期服務，以及早前破格推出100分鐘內送貨保證，現時特別新增「聽日送」服務，務求全方位靈活滿足客戶的需求。尚生活表示，未來將繼續與HOME+緊密合作，進一步提升香港消費者的網購體驗。

【電子消費券】Klook夥四大支付平台推優惠　7月22日起搶7折優惠券

責任編輯：朱悅瀅

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