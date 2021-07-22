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【混合辦公】思科辦公室全面翻新　迎Hybrid Work需求 

科技 15:00 2021/07/22

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思科（Cisco）大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛(左)相信，未來會有更多企業實行混合辦公模式。（李寶如攝）

新冠疫情改變企業傳統工作模式，科企採用遙距、混合工作（Hybrid Work）模式的步伐加速。思科（Cisco）大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛表示，為迎合未來混合辦公趨勢，思科辦公室近月進行全面翻新，並結合科技硬件設備，為員工提供混合辦公場所。

＜＜【微軟Inspire大會】混合工作成主流　微軟新虛擬桌面技術登場

＜＜【視像會議】微軟平台大革新推多項新工具　配合混合工作趨勢

該企曾於去年10月委託調研機構Dimensional Research進行一項《混合職場的崛起》（The Rise of The Hybrid Workplace）調查。報告結果顯示，在後疫情時代，98%工作會議包含在家中參與的與會者。另有81%受訪員工表示，未來不打算100%重回辦公室工作，並希望企業提供混合辦公工作安排。

莊銓盛相信，混合辦公模式已成為未來職場上一大趨勢。為配合新工作模式，公司於兩個月前翻新位於鷹君中心的辦公室，改變舊有的辦公室設計，更結合多款科技硬件設備，增設不固定辦公桌、小型開放會議室等，讓員工更加靈活及自由地進行辦公。

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＜＜【遙距工作】混合式WFH將成常態　學者：助企業吸人才

透過手機程式　查看設施使用情況

全新設計後的辦公室共設有7間會議室，室內提供AI技術及視像會議工具等，並設有語音識別系統，自動偵測會議人數等功能，當中最大的會議室設有70吋4K畫質屏幕及5K鏡頭，方便進行視像會議。莊銓盛稱，在實施混合辦公模式下，員工的工作安排自由度更高，可自行選擇在家工作或返回辦公室。「員工也可透過手機程式，查看辦公室設施使用情況，以及返回辦公室人數，以方便他們制定上班安排。」他表示，目前辦公室設施的使用比率為30至50%。

思科香港及澳門區系統工程總監朱錦滔認為，未來的90後、00後職場生力軍更傾向混合辦公模式。「不少外國企業的資訊總監（CIO）均認為，實行Hybrid Work是正確方向，疫情恰好成為了催化劑。」莊銓盛認為，在實行混合辦公模式時，企業文化改變成其中一項主要挑戰。他指，公司旗下團隊會定期分享工作進度及計劃，不同團隊代表更會主動提出訴求，讓團隊進行合作時可擁有良好的互動及溝通。

客戶感興趣　可度身訂造方案

他相信，未來會有更多企業實行混合辦公模式，同時也希望新的辦公模式可擴展至更多不同行業。他又指旗下也有不少客戶表示有興趣，公司將會視乎客戶的工作環境、辦公室規模大小，以及不同業務需求，度身訂造解決方案，幫助改變現有的辦公室設計及整個辦公系統。

記者：李寶如

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