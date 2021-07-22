【大行報告】內房股表現落後　摩通：行業有三大因素困擾、看好7隻股份

▲ 【內房股】摩通偏好商場業務，行業的結構性增長強勁，政策風險亦較低。

內房股過去一個月大幅調整，摩根大通認為，內房股表現滯後，源於3大不明朗因素，包括（1）高槓桿內房發展商的信貸風險；（2）政策及按揭收緊；（3）憂慮上半年毛利率受壓。摩通相信，三大困擾最終都能迎刃而解，建議投資者現階段可轉至不明朗因素較低的內房股，特別是盈利主要來自租金收入的公司。

摩通維持兩大重磅股龍湖 （00960） 及華潤置地 （01109） 「增持」評級，細價內房則偏好合景泰富 （01813） 及中駿集團 （01966） ，同時予寶龍地產 （01238） 初始「增持」評級。物管股方面，予華潤萬象 （01209） 及寶龍商業 （09909） 「增持」，預期商場正面表現會帶來盈利驚喜，因此短線偏好物管股多於發展商股。

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摩通指，強勁的合約銷售及審慎買地策略並不足以重建市場對內房股的信心，按揭收緊及小型發展商出現違約的消息，加劇市場對內房股信貸的憂慮，導致內房股表現疲弱，除非美元債市回穩，再融資市場有好轉，否則內房股估值料持續受壓。

內房股中，摩通偏好商場業務，行業的結構性增長強勁，政策風險亦較低，預期商場零售銷售未來5年的複合年均增長率達9%，主要由家庭開始增長及商場減少帶動。擁有商場業務的內房發展商股，2020至2023年盈利的複合年均增長率可達17%，主攻一線城市銷售的內房發展商股的增長率只有9%。

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摩通下調萬科 （02202） 及奧園 （03883） 評級至「中性」，亦將富力 （02777） 降至「減持」，因未來6至12個月盈利有下降風險。

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