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【東京奧運】巴西女球王創歷史 首人連續5屆入球

環球社會熱點 13:00 2021/07/22

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東京奧運部分賽事已經開始，外界關注各國運動員表現。巴西足球成績一向不俗，巴西女足周三（21日）再有出色表現。巴西女球王瑪達在小組賽中進球後，成首位連續5屆奧運比賽皆有進球的球員。

東京奧運開幕典禮出席人數大減 1萬降至950 【下一頁】

現年35歲的瑪達（Marta Vieira da Silva）是女子足壇一大球星，被譽為史上最偉大女足球員之一。瑪達所在巴西國家隊於周三東奧F組的小組賽中，以5比0大勝中國。瑪達在開場9分鐘後入球首開記錄，在第74分鐘梅開二度。

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瑪達自04年雅典奧運比賽起，在奧運的入球記錄增至12球，更是首位連續5屆奧運比賽皆有進賬的球員。根據記錄，瑪達至今已經在國際賽事中攻入111球，並6度被國際足協（FIFA）評為年度最佳女子球員。

昆州州長拒去東京奧運開幕禮 澳洲奧委會主席扯火鬧人 【下一頁】

同場創造歷史的還有瑪達隊友福爾米加（Formiga），現年43歲的她成為首位曾參加7度奧運比賽的女運動員。福爾米加已為巴西出戰201次賽事，她於1995年巴西世界盃中，首次以巴西隊員身份亮相，次年再代表巴西參加亞特蘭大奧運，之後每屆奧運比賽皆有參與。

巴西女足過往奧運中多次摘牌，2004年和2008年皆獲得亞軍，2016年奧運半決賽中輸給瑞典，最終獲得殿軍。

責任編輯：李俊儀

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