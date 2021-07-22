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今日推介煤氣 ｜東方海外、中遠海運港口、中遠海控、東岳、小鵬汽車最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/07/22

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恒生指數中午收報27705點，升480點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介煤氣 （00003） ，另亦會分析東方海外 （00316） 、中遠海運港口 （01199） 、中遠海控 （01919） 、東岳 （00189） 、小鵬汽車 （09868） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 香港中華煤氣（00003） 東方海外（00316） 中遠海運港口（01199） 中遠海控（滬：601919） 東岳集團（00189） 小鵬汽車－W（09868） 石鏡泉

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