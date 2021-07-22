【鄭州水災】鄭州水災對國內經濟影響有多大？野村﹕料對中國GDP影響較小

▲ 河南省省會鄭州市遭受水災所困。

連日暴雨下，河南省省會鄭州市遭受水災所困，野村發表報告分析，河南在國內經濟發展相對滯後，料是次災情對國內生產總值（GDP）表現影響較輕。不過野村預計，短期內，水災或有機會波及黃河下遊地區的其他省份，例如河北或山東，構成更大經濟損失。

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野村分析，從經濟產業去看，河南為國內糧食主要生產地之一，分別為全國貢獻10.1%的糧食供應，以及8.1%的豬肉供應。此外，河南亦生產鋁、煤炭等原材料。不過，河南去年GDP僅佔全國GDP 5.4%，野村預料，是次事件對國內經濟表現影響較輕。

全球近半數iPhone 來自鴻海鄭州廠

受災情影響最深的鄭州市，儘管去年當地GDP僅佔全國GDP 1.2%，但由於當地生產全球近半數iPhone手機，因此有「iPhone之城」之稱。野村分析，鄭州產出全球約七分之一的智能手機，台灣鴻海亦在當地持有全球最大的iPhone組裝廠。因此野村估計，是次災情或會影響當地的商業活動。

圖看鄭州水浸情況（按圖可放大）

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從地理位置分析，野村指，洪水或會蔓延至黃河下遊地區，例如河北或山東。河北及山東分別佔去年全國GDP的3.6%及7.2%。前者主要生產工業製品，尤其是鋼鐵，後者則主要生產農作物。

▲ 圖為鄭州位置。

此外，該行指出，鑑於鄭州為國內交通樞紐之一（詳見下方鐵路圖），受洪水影響，在運輸受阻、以及食品供應出現短缺的情況下，預料短時間內，河南及周遭省份的通脹及糧食價格或會上升。

▲ 鄭州的地理位置為國內交通樞紐，圖為中國地鐵路線圖。（來源﹕China Railway Map，cnrail.geogv.org）

不過，野村表示，長遠來看，待災情消退後，考慮到不少汽車被洪水淹蓋，城市基建設施亦有待維修和升級，預料屆時將釋放大量被壓抑的消費及投資需求。

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編輯﹕賴奕羚