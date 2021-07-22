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【英國王室】喬治小王子8歲生日相 致敬已故菲臘親王

環球社會熱點 12:25 2021/07/22

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英國王室喬治小王子於周四（22日）慶祝8歲生日，媽媽凱特親自掌鏡為喬治小王子拍攝官方生日相。而喬治小王子坐在一輛Land Rover越野車上影相，被指是向今年4月離世的曾祖父菲臘親王致敬。

【歐國盃】喬治小王子遭網上欺凌 日後或減少曝光 【下一頁】

肯辛頓宮在喬治（Prince George）生日當日發布他本月初攝於諾福克郡的一張生日相，照片出自劍橋公爵夫人凱特（Kate）之手。

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顯示喬治身穿一件間條Polo恤衫，坐在草坪上的一輛Land Rover越野車上展露笑容。而菲臘親王（Prince Philip）生前一直非常喜愛Land Rover越野車，更親自設計及花費長達16年改裝愛車。

因此喬治坐上同品牌越野車，外界相信凱特是希望喬治能在生日的大日子，向已經離世的菲臘親王致敬。

英國哈里梅根準備返英 英女王有得睇曾孫女 【下一頁】

肯辛頓宮發布喬治的生日相後，不少網民留意力讚喬治可愛及送上生日祝福，更指喬治與爸爸威廉王子（Prince William）愈來愈似樣。

喬治2013年出生，是英國王室排行第3的繼承人，僅次於祖父王儲查理斯（Prince Charles）和父親威廉王子。

責任編輯：鄭錦玲

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