【東京奧運】開幕典禮出席人數大減 1萬降至950

因新冠肺炎疫情而延後多時的東京奧運終在周五（23日），迎來開幕典禮。由於現時日本疫情仍然嚴峻，開幕典禮將不會有現場觀眾，出席人數將會大減。國際奧委會仍未確定最終出席人數，可能會再減少。

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東京奧運將在東京國立競技場舉行歷時4小時的開幕禮，因日本疫情持續嚴峻，屆時將不會有現場觀眾，出席人數由原先預計的1萬人，大幅減少至約950人。日本預計共約150人出席，包括德仁天皇﹑首相菅義偉﹑東京奧組委主席橋本聖子及東京都知事小池百合子等。

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另有約800名外國相關人士參與開幕典禮，當中有美國第一夫人吉爾（Jill Biden）﹑國際奧委會（IOC）委員﹑約15國國家及組織領導人﹑國際單項體育聯合會代表﹑多個國家及地區的奧委會代表以及之後奧運主辦城市的相關人士等。

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IOC主席巴赫（Thomas Bach）在周四（22日）與日本政府及東京奧組委人員會，相討開幕典禮的人數限制，人數有機會進一步縮減。同日，菅義偉預計亦會再度延長東京的「防止蔓延等重點措施」狀態。

責任編輯：吳漢培