  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (四) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】開幕典禮出席人數大減 1萬降至950

環球社會熱點 12:48 2021/07/22

分享：

因新冠肺炎疫情而延後多時的東京奧運終在周五（23日），迎來開幕典禮。由於現時日本疫情仍然嚴峻，開幕典禮將不會有現場觀眾，出席人數將會大減。國際奧委會仍未確定最終出席人數，可能會再減少。

【東京奧運】昆州州長拒去開幕禮 澳洲奧委會主席扯火鬧人 【下一頁】

東京奧運將在東京國立競技場舉行歷時4小時的開幕禮，因日本疫情持續嚴峻，屆時將不會有現場觀眾，出席人數由原先預計的1萬人，大幅減少至約950人。日本預計共約150人出席，包括德仁天皇﹑首相菅義偉﹑東京奧組委主席橋本聖子及東京都知事小池百合子等。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另有約800名外國相關人士參與開幕典禮，當中有美國第一夫人吉爾（Jill Biden）﹑國際奧委會（IOC）委員﹑約15國國家及組織領導人﹑國際單項體育聯合會代表﹑多個國家及地區的奧委會代表以及之後奧運主辦城市的相關人士等。

澳洲布里斯班獲2032年奧運主辦權 【下一頁】

IOC主席巴赫（Thomas Bach）在周四（22日）與日本政府及東京奧組委人員會，相討開幕典禮的人數限制，人數有機會進一步縮減。同日，菅義偉預計亦會再度延長東京的「防止蔓延等重點措施」狀態。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【東京奧運】英國無男足？ 一大疑慮難解決
今日
【東京奧運】英國無男足？ 一大疑慮難解決
【東京奧運】壘球賽事搶先開始 日本女子隊告捷
2021/07/21
【東京奧運】壘球賽事搶先開始 日本女子隊告捷
【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消
2021/07/21
【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消
【東京奧運】難民隊再度出戰 29選手獲選參賽
2021/07/21
【東京奧運】難民隊再度出戰 29選手獲選參賽
【東京奧運】被揭曾欺凌殘障同學 小山田圭吾引咎辭職
2021/07/20
【東京奧運】被揭曾欺凌殘障同學 小山田圭吾引咎辭職

你可能感興趣

【東京奧運】英國無男足？ 一大疑慮難解決
今日 08:05
【東京奧運】英國無男足？ 一大疑慮難解決
【東京奧運】壘球賽事搶先開始 日本女子隊告捷
14:15 2021/07/21
【東京奧運】壘球賽事搶先開始 日本女子隊告捷
【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消
12:55 2021/07/21
【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消
疫情 東京 日本 奧運會 奧委會 菅義偉

上一篇文章

【東京奧運】巴西女球王創歷史 首人連續5屆入球

下一篇文章

英國NHS加薪幅度增3倍 醫護不滿或罷工抗議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間14:00）
澳洲布里斯班獲2032年奧運主辦權
澳洲布里斯班獲2032年奧運主辦權
以色列爆第4波疫情 擬重推綠色通行證
以色列爆第4波疫情 擬重推綠色通行證
【NBA總決賽】公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍
【NBA總決賽】公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍
印度3分2人有新冠抗體 逾6成未打疫苗
印度3分2人有新冠抗體 逾6成未打疫苗
【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消
【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消