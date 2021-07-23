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【體育用品股】瑞信：愛國情緒逐漸減退　東奧前體育用品股急挫、特步李寧跌一成

股市 11:31 2021/07/23

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瑞信認為，李寧產品售價可進一步升至1500元人民幣，但李寧必須改善其技術。

體育用品股今年來表現強勢，瑞信指，廣州一名經銷商透露，國產品牌在銷情領先的優勢於6月及7月已消失，與外資品牌的差距蕩然無存，而外資品牌已開始在綫上及綫下開始市場推廣活動，Nike及adidas的7月定單增長15%，李寧 （02331） 則增長約20%。

東京奧運開幕在即，惟一眾體育用品股今日大幅下挫，特步 （01368） 曾下挫一成，最新報11.7元，跌8.5%；安踏 （02020） 最多跌逾半成，現報170.8元，跌4%；李寧 （02331） 下跌近一成，現報83.1元，跌9.1%。

瑞信表示，今年第二季，李寧、Nike及adidas按年增長220%、30%及27%，與2019年比較，則升60%、跌15%及跌16%。若今年與2019年比，經銷商預期李寧增長逾30%，Nike及adidas則升10%至15%。

特步、李寧、安踏，哪家含金量最好？【下一頁】

國產品牌中，李寧產品價格大幅向上，當中鞋履產品售價高見1200至1300元人民幣，而此類高檔產品佔李寧總收入約一成。瑞信認為，李寧產品售價可進一步升至1500元人民幣，但李寧必須改善其技術，特別是鞋履方面的技術，並與更多明星合作。

安踏折扣幅度擴大

由於安踏 （02020） 缺乏新產品，6月的折扣幅度擴大，但瑞信稱，整體中資及外資品牌的折扣及庫存仍處於健康水平。

瑞信預期，踏入第三季，體育用品銷情增幅料減慢，對行業保持輕微審慎態度，預期短線股價乏表現，要等待第四季假期旺季及「雙11」，才會有更多催化劑。

相關文章：【體育用品股】特步股價破頂今年累升近3倍　李寧升5%

相關文章：【盈喜│體育用品股】李寧曾升27%晉紅底股　大摩花旗富瑞齊升目標價至少四成（第四版）

 

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