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【東京奧運】昆州州長拒去開幕禮 澳洲奧委會主席扯火鬧人

環球社會熱點 12:09 2021/07/22

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國際奧委會在東京的會員大會上，投票確認澳洲布里斯班奪得2032年奧運會的主辦權。為支持即將舉辦的東京奧運，澳洲奧委會主席周三（21日）要求昆士蘭州州長白樂琪出席東奧開幕禮，但白樂琪早前已明言拒絕，雙方爭持不下，場面一度尷尬。

澳洲布里斯班獲2032年奧運主辦權 【下一頁】

澳洲布里斯班奪得2032年奧運會的主辦權後，國際奧委會副主席兼澳洲奧委會主席科迪斯（John Coates）周三出席記者會時，突然強令昆士蘭州（Queensland）州長白樂琪（Annastacia Palaszczuk）前往東京出席奧運開幕禮。但白樂琪早前已明言，因憂慮外遊感染風險而拒絕出席東奧開幕。

科迪斯表示，要求白樂琪前往東京了解及參考奧運開幕禮程序，是為2032年奧運開幕及閉幕禮作準備。科迪斯甚至直斥在席官員及白樂琪，不想為布里斯班奧運會負責。白樂琪則笑指不想冒犯任何人，不希望與科迪斯爭執。

壘球賽事搶先開始 日本女子隊告捷 【下一頁】

科迪斯繼續發言攻擊，指白樂琪從未出席奧運開幕禮，對奧運相關協議毫無認知。他指開幕禮費用約為7,500萬至1億美元，對所有奧委會來說都是一項重大活動，對奧運有重大象徵意義，以及對轉播商而言亦是非常重要。

白樂琪其後於周四（22日）早上表示，將會與與布里斯班市長施林納（Adrian Schrinner）及體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）出席東京奧運。

責任編輯：郭麗明

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