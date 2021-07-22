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【車廠出香水】福特推出汽油味特製香水　愛車之人最熟悉的味道

科技 11:55 2021/07/22

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福特汽車的 Ford Mustang Mach-E 電動車，今年在美國和歐洲正式開賣，市場反應不俗。品牌為了為讓改換電動車的車主能回味「汽油味」，早前在英國 Goodwood 嘉年華上展出一款名為 Mach-Eau 的汽油味特製香水。

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隨著電動車愈來愈普及，電動車主不用再到油站加油，到訪機會大減。據福特調查顯示，換購電動車的車主中，有多達 20% 的人十分想念燃油車的味道，而有近 70% 的車主在某種程度上很想念汽油味。因此，福特設計團隊就為那些懷念傳統汽油車的車主，設計出這款汽油味特製香水。

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Mach-Eau 的外型與就加油機相似，這款香水也不像是坊間的香水帶有花香或果香，而是帶有引擎汽油味。福特更要求還原像汽車內的甲醛、輪胎等特殊氣味，經過調香師多次嘗試，最終以薰衣草、檀香和天竺葵等天然素材，還原了帶有煙薰氣味的「汽油香」。但目前福特並不打算量產，只會在嘉年華上展示產品。

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記者：廖淑瑩

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