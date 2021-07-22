  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (四) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET午市精點】恒指勁彈近500點 賭股業績可憧憬？

股市 11:50 2021/07/22

分享：

港股今早承接高開逾200點。恒生指數開報27464點，高開239點。恒指中午收市前升約485點，報27710點；科指升1.9%，報7468點。港股後市走勢如？獨立股評人「股領袖」（Tony）於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3012964/

欄名 : ET午市精點

最新專欄文章 更多

【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台
2021/07/21
【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台
【ET午市精點】恒指急挫過600點　新經濟受壓 解禁潮將至
2021/07/19
【ET午市精點】恒指急挫過600點　新經濟受壓 解禁潮將至
【ET午市精點】恒指走勢反覆　消息帶動港交所、小米
2021/07/16
【ET午市精點】恒指走勢反覆　消息帶動港交所、小米
【ET午市精點】恒指修復28000點 解讀中國次季GDP
2021/07/15
【ET午市精點】恒指修復28000點 解讀中國次季GDP
【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？
2021/07/14
【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？
指數 阿里巴巴 騰訊 恒生科技指數 恒生指數 港股

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升480點　恒大反彈9%、恒大汽車升逾26%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR阿里美股高港1%　北水走資逾36億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）