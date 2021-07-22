【ET午市精點】恒指勁彈近500點 賭股業績可憧憬？ 股市 11:50 2021/07/22 分享： 港股今早承接高開逾200點。恒生指數開報27464點，高開239點。恒指中午收市前升約485點，報27710點；科指升1.9%，報7468點。港股後市走勢如？獨立股評人「股領袖」（Tony）於《ET午市精點》為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3012964/ 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台 2021/07/21 【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台 【ET午市精點】恒指急挫過600點 新經濟受壓 解禁潮將至 2021/07/19 【ET午市精點】恒指急挫過600點 新經濟受壓 解禁潮將至 【ET午市精點】恒指走勢反覆 消息帶動港交所、小米 2021/07/16 【ET午市精點】恒指走勢反覆 消息帶動港交所、小米 【ET午市精點】恒指修復28000點 解讀中國次季GDP 2021/07/15 【ET午市精點】恒指修復28000點 解讀中國次季GDP 【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？ 2021/07/14 【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？ 指數 阿里巴巴 騰訊 恒生科技指數 恒生指數 港股