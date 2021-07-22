【ET午市精點】恒指勁彈近500點 賭股業績可憧憬？

港股今早承接高開逾200點。恒生指數開報27464點，高開239點。恒指中午收市前升約485點，報27710點；科指升1.9%，報7468點。港股後市走勢如？獨立股評人「股領袖」（Tony）於《ET午市精點》為你分析。

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