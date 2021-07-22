英國NHS加薪3% 醫護不滿或罷工抗議

新冠疫情下醫護人員疲於奔命，不少國家為感激前線醫護付出而加薪。英國早前決定為英國國民保健服務（NHS）醫護人員加薪3%，但前線醫護人員不滿幅度過低，不排除發起罷工抗議。英國當局指，認可新冠疫情對NHS的影響，故決定加薪3%。

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英國內閣成員近日決定，為超過100萬名NHS員工加薪3%，高於年初建議的1%，但前線醫護人員依然不滿增幅。《衛報》報道，英國護士或將拒絕政府提議並發起罷工，其他醫護團體亦可能就罷工方案發起投票。英國醫護曾在早前遊行中提出，要求加薪15%。

多個醫護工會批評，3%加薪嚴重不足。NHS統籌機構NHS Providers行政總裁霍普森（Chris Hopson）表示，對3%加薪未能涵蓋所有員工感到失望，但歡迎政府放棄最初僅加薪1%的決定。

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內閣官員周三（21日）強調，加薪幅度採納2個獨立薪酬審查機構的建議。英國衛生和社會護理部（DHSC）則表示，加薪3%是認可醫護人員對疫情期間的付出，而且大部分NHS員工將會受惠，包括護士、護理人員、顧問醫生、牙醫及全科醫生，惟不包括約6.1萬名仍在受訓的醫生及牙醫。

衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，雖然公務員凍薪，但NHS員工加薪是理所當然，需表彰他們的非凡工作。有指，英國政府亦放棄早前的方案，3%加薪幅度中的1.5%為永久加薪，另1.5%為一次性獎金計劃。

責任編輯：李俊儀