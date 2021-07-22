【TSLA】馬斯克：Tesla完成能源盡職審查將重新接受比特幣支付　電池供應成最大限制因素

▲ 馬斯克：Tesla能協助比特幣產業向可再生能源轉型 電池供應成最大限制因素

電動車龍頭Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克出席論壇時表示，Tesla的電動車及太陽能業務可以協助比特幣（bitcoin）礦工轉向可再生能源，當Tesla 完成盡職審查比特幣採礦時使用再生能源的比例後，再重新接受比特幣為Tesla買車的支付選項。

馬斯克坦言，目前發展過程中，電池供應成為最大限制因素，Tesla未來需要在內部研發生產電池，同時亦要增加電池供應商的供應。

馬斯克在參與一個加密貨幣會議時，被問及如何協助比特幣產業加速向可再生能源過渡，馬斯克表示，Tesla可以在協助比特幣產業轉型中發揮作用。

馬斯克在會議上暗示，Tesla的存在是為了令世界轉向清潔能源。他更指：

我曾有一些非常艱辛的生活經歷，當中可能有三分之二的個人及事業的痛苦是由Tesla引起。

至於電池業務方面，馬斯克表示，雖然Tesla現時能夠自己製造電池，但仍然依賴其他電池供應商供應，包括松下（Panasonic）、LG以及寧德時代（深：300750）。他又指，某些時候電池公司會擔心Tesla成為其競爭對手，但馬斯克表示不認同這個觀點，並指Tesla需要大量的電池。

而Tesla於2019年收購電池初創企業Maxwell Technologies，惟馬斯克在訪問時承認，Tesla已經出售Maxwell的超級電容業務和其他資產，予初創企業UCap Power。

馬斯克又表示，目前Tesla不會大批量生產定制的4680電池，亦沒有將其商業化的打算。

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記者：梁安琪