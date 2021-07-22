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【國泰293】香港快運HKExpress 8月開辦台北、高雄航線

Hot Talk 11:36 2021/07/22

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【國泰293】香港快運HKExpress 8月開辦台北、高雄航線

國泰航空 （00293） 旗下廉航香港快運HK Express宣布新航點，將於今年8月23日、26日開通台北和高雄航線，是繼台中後HK Express在台灣第三條航線。

雖然香港對從台灣入境限制較嚴格，香港快運行政總裁吳潔文表示，一直努力尋找新方向，為旅客提供相宜的票價與便利的出遊選擇，即將開辦的兩條新航線證明公司正朝着這個目標進發。即使現時疫情持續，仍然無阻實踐提供加倍方便實惠體驗的承諾。

香港航空周五起公開發售多項機上用品 餐車連機上用品賣8888元起，可見【下一頁】

據國泰航空網站，國泰航空目前在台灣直航航線只有台北。

香港快運昨日（7月21日）已在社交平台宣傳兩個新航點

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編輯：麥德銘

 

港股 廉航 台北 高雄 國泰航空（00293） 航空 國泰航空 台灣 HK Express
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