【國際油價】中國據報投放數千萬桶儲備石油為油價降溫　中石油彈逾4%

▲ 【國際油價】中國據報投放數千萬桶儲備石油為油價降溫

彭博報道，中國本月較早時向數家大型煉油企業供應國家儲備石油，以遏制價格上漲。 消息指，煉油企業獲得了大約300萬噸、相當於2,200萬桶戰略石油儲備。此舉旨在為油價降溫並遏制通脹上升威脅。投放戰略石油儲備有可能降低中國的原油進口需求。

三桶油股價今早造好，中石油 （00857） 現升4.3%，最新報3.36元；中石化 （00386） 現升4.5%，最新報3.71元；中海油 （00883） 現升2.7%，最新報8.05元。

分析指出，此舉反映中國政府對原物料成本上升及出現更廣泛生活成本通脹風險的重視，但可能令油價受壓。受OPEC+同意增產，以及疫情反彈削弱投資者信心打擊，油價近期下挫。布蘭特原油期貨本月較早前觸及每桶77.84美元的近三年高點，但之後跌了近8%。

不過，國際油價周三反升，倫敦布蘭特期油昨（21日）收市報每桶72.23美元，升幅4.2%；紐約期油收市報每桶70.3美元，升幅4.6%。

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釋放國家儲備的行動對大宗商品價格影響不一。自6月16日宣布將投放儲備銅、鋁、鋅等基本金屬後，國內期貨價格不是持平，就是小幅上漲。穀物方面，自7月9日投放儲備玉米以來，價格下跌約 1.5%。

中國國家糧食和物資儲備局周三在網站發布聲明稱，7月29日將競價投放第二批國家儲備銅3萬噸、鋁9萬噸、鋅5萬噸。這比本月較早時候的投放規模高出50%至80%，表明該國並未放棄阻止價格上漲的努力。不過，高盛和花旗表示此類措施可能不會奏效。

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編輯：吳敏芳