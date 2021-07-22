澳洲名人打完疫苗染Delta變種 開派對傳染60人

▲ 赫斯（右一）已接種兩劑新冠疫苗，但因無症狀而未能發現自己感染Delta變種。

各國不時有民眾完成接種新冠疫苗仍感染新冠肺炎的個案，一個長居美國的澳洲名人已接種兩劑新冠疫苗，但因無症狀而未能發現自己感染Delta變種。這位名人開派對與數百人狂歡，導致最少60人感染新冠肺炎。

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涉事名人赫斯（Anthony Hess）在美國居住期間，已完成接種兩劑Moderna疫苗。赫斯在本月9日至11日期間，於洛杉磯舉辦大規模的周末派對。

赫斯透露他在參加派對期間並無出現任何症狀，直至派對完結後才察覺身體不適。據悉，赫斯因感染Delta變種病毒（印度首先發現）需臥床休息4天，無法進食及不停出汗，更形容自己幾乎要死。

赫斯坦言他在派對期間接觸了最少數百人，因此他也不清楚自己實際上感染了多少人。他又表示感到内疚，指當時因接種疫苗而無想過會染疫，結果有數十個朋友其後都表示出現病徵。

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澳媒指赫斯成為派對中的超級傳播者，導致最少60人染疫。其中20人參與派對並遭赫斯直接傳播，而其餘40人出現相關病徵。

赫斯又透露很多澳洲人都將Delta變種視為一個笑話，他以前也輕視這種病毒。但他的經歷反映人可能在不知情下，已經將Delta變種傳播給他人，呼籲民眾必須正視疫情。

責任編輯：鄭錦玲